¡Es oficial! Dan PLR a Tito Tapia y no sigue en Colo Colo

Tras una pobre campaña en la que destacan la eliminación de Colo Colo de Copa Chile y el rechazo de los hinchas, hace algunas horas el directorio de Blanco y Negro decidió no renovarle contrato a Héctor Tito Tapia en Colo Colo, quien dejará de dirigir a los albos, luego del encuentro frente a Universidad de Concepción el 2 de diciembre.

Así lo decidieron los directivos tras una larga reunión que se llevó a cabo la mañana de este lunes: “Todos los directores aportaron ideas. En términos generales se necesita un técnico que pueda manejar un camarín como el de Colo Colo, con liderazgo y capacidad”, señaló Gabriel Ruiz Tagle.

Cabe mencionar que Tapia llegó para hacerse cargo de la banca del club albo tras la renuncia de Pablo Guede en abril de este año. Sin embargo, el ex futbolista no cumplió con las expectativas profesionales que tenía Blanco y Negro.

¡Así reaccionaron en redes sociales!

lo q mas me preocupa de la salida de la tv de Lucho Jara es q concide con la PLR q ledieron a tito tapia no sera q el albo ya tiene nuevo DT 🤣 pic.twitter.com/SzZbPxHl70

El que Tito Tapia volviera a Colo Colo me recordó al mal hábito de volver con tu ex, si se termino fue por algo, las segundas partes casi nunca son buenas. #ColoColo #TutoTapia

No hay que ser mal agradecido, Tito Tapia se hizo cargo en un mal momento, llegamos a cuartos de Lali, se jugó muy mal después de eso y era lógico (y bueno) que no siguiera, pero no dudar del amor que él tiene por este club. Chao Tito, gracias y que te vaya bien.

— Mario Pérez (@marioivanpm) 26 de noviembre de 2018