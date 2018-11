La naturaleza tiene cientos de misterios de los que no siempre estamos al tanto. Así lo demostró una vez más el fotógrafo y científico Andreas Kay, quien en una colección de fotos de insectos y plantas de la selva ecuatoriana, expuso una que se robó todas las miradas.

En la imagen se puede ver una extraña araña con “cabeza de perro”, mucho más pequeña que un pulgar, de color negro y ojos amarillos. “¿Por qué evolucionó hasta adquirir ese aspecto? Definitivamente, no se sabe”, escribió el periodista científico Ferris Jabr en Twitter.

“Podría ser una adaptación para hacer frente a los depredadores. Quizás podría ser un ornamento usado para la reproducción. O quizás la selección natural solo quería ver la expresión de estas caras”, agregó.

This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)

But clearly it should be called THE GRIM

— Ferris Jabr (@ferrisjabr) 31 de octubre de 2018