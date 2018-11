Cabra en silla de ruedas mató a su mamá, fingió violación y culpó a su peor es ná virtual 23 noviembre

Definitivamente bastan solo algunos minutos para leer y encontrarse con cualquier cosa en Internet, Como el caso de una mal portá que mató a su mamá, fingió violación y culpó a su pololo de lo que pasó, siendo que fue ella la mente maestra de todo.

“He acuchillado a esa cerda gorda y he violado a su dulce hija”, fue el menaje que el hombre escribió en sus redes sociales para registrar que había asesinado a una mujer que durante toda su vida, cuidó a su hija enferma, dejando de lado amores y trabajos.

Supuestamente, la asesina en cuestión pasó veinticuatro años en una silla de ruedas por problemas mentales, leucemia, distrofia muscular, convulsiones, además de asma. Sin embargo, al parecer todo se habría tratado de una mentira, pues con varios exámenes la policía descubrió que la cabra incluso, puede caminar.

La mujer asesinada, quien se desvivía por ella, fue encontrada con diecisiete puñaladas en la espalda, las que le propinó ella misma, aunque sigue culpando a su pololo virtual Nicholas Godejohn.

Pero ¿por qué la gente creía que la cabra estaba enferma? Según la investigación, Dee Dee padecía el Síndrome de Munchausen. Esto hizo que a su hija le inventara un sinfín de enfermedades.

De hecho, esta sería la razón que motivó a su hija a querer matarla, ya que en una entrevista policial aseguró que por culpa de ella no pudo tener pareja, amigos, vivió en una burbuja y el único mundo que conocía, era el de ambas. “Era una prisión la que vivía antes con mi madre, no me permitía caminar. No podía comer. No podía salir ni jugar. No podía hacer nada… Durante mucho tiempo creí que éramos mejores amigas. Cuando era más joven, ella era mi mejor amiga, además de los muñecos de peluche que tenía”, finalizó.

¡Para no creer!