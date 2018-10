Rocío Marengo habla de la enfermedad con la que lucha día a día 22 octubre

Hace algunas horas Rocío Marengo ofreció una entrevista al diario La Cuarta donde entre varias cosas, habló de la enfermedad con la que lucha día a día, esa misma que la hizo alejarse de la televisión en Chilito

Y es que la modelo che tiene psoriasis, enfermedad inflamatoria que desarrolló luego de una de sus últimas peleas faranduleras con la productora argentina de Carmen Barbieri. “Actualmente no tengo un brote, pero he tenido y se dan con el estrés, eso me obliga a estar más tranqui”, dijo.

(También te puede interesar: Pasapalabra: Televidentes no perdonaron el vestuario de Betsy Camino)

Y aunque no es nada de mayor gravedad, sobre esto la ex chica reality aseguró que no es algo con lo que se siente cómoda y lo ha pasado mal en reiteradas ocasiones, ya que en algún momento se notaban mucho las ronchas en su piel: “Sufrí, me las rebuscaba, me ponía unas botas para salir al escenario. La pasé re mal, me maquillaba las manchas”, confesó.