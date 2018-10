Camila Vásquez cuenta que la hicieron pebre luego de declaraciones de Pía María 24 octubre

Hace algunas horas les contamos que ardió troya en Rojo, luego de que Pía María confesara en el programa que Camila Vásquez está saliendo con su ex pololo Ernesto, de quien se ha visto bastante cercana durante el último tiempo -revisa los detalles-.

Luego de eso, a la bailarina la hicieron pebre en sus redes sociales. Así lo confesó ella misma en el capítulo de este martes, donde le pidió a la cantante que tuviera cuidado con las cosas que dice “porque tú no sabes los mensajes que me llegan en la noche… No estoy para recibir esos ataques”, dijo.

Por otro lado, le pidió a la chiquilla que no siguiera hablando de sus relaciones, ya que además de involucrarla con Ernesto, aseguró que tuvo un amorío con Agustín Maluenda, hijo del famoso payaso Pastelito.

¡Revisa el minuto 8:33!