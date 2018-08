Millaray cuenta cómo enfrentó el acoso escolar que vivió su hija mayor 31 agosto

Nueve años tiene Julieta, hija mayor de Millaray Viera fruto de su relación con el cantante nacional Álvaro López, pequeña que el año pasado sufrió acoso escolar por cantar en los recreos.

Y es que la chiquilla al igual que sus papás, lleva en la sangre el amor por la música. Por eso, en todos los tiempos libres que tenía en el colegio aprovechaba de ensayar su voz o tocar algún instrumento. Sin embargo, esta situación le molestaba bastante a un compañero mayor.

Así contó al menos su mamita en Mucho Gusto, quien aseguró que se puso las pilas cuando la niña le dijo: “Mamá, me empujó”. Fue en ese momento que se chatió, pidió ayuda y “la psicóloga me dijo ‘anda y deja la cagá’. Yo fui y dejé la cagá. En el colegio no supieron darme las respuestas que yo necesitaba, yo quería hablar con la mamá de este niñito y no me querían dar el teléfono porque el protocolo indicaba que eso no se hacía”, comenzó diciendo.

Más tarde, agregó que la situación continuó, el brocacochi siguió molestando a Julieta, razón que la llevó a llamar a su mamá, quien en un comienzo no le creyó porque su hijo no era capaz de hacer algo así. “Mi hija lo está pasando mal. Llega llorando a la casa, no quiere ir al colegio. Y amaba el colegio antes de eso”, le dijo.

Tiempo después, el cabro mal portado le mandó una carta pidiendo disculpas y nunca más la molestó.