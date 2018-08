En Twitter hicieron bolsa a Caro de Moras y su nuevo programa 7 agosto

Hace algunos días les contamos que Pasapalabra iría un día menos al aire, ya que CHV decidió darle espacio a Bake Off Chile, programa animado por Carola de Moras, que pretende encontrar al mejor pastelero de Chile.

Y en un estreno que ya venía opacado por la molestia de los fanáticos del estelar de Julián Elfenbein, en redes sociales no dudaron en reaccionar al primer capítulo de esta nueva apuesta. Pero a diferencia de lo que la producción pensaba, Bake Off no logró convencer.

A los usuarios no les gustó la dinámica y mucho menos la animación de la modelo, ya que aseguraron que le falta carisma y empatía.

aquí buscando la simpatía, espontaneidad, cercanía y naturalidad de carola de moras #bakeoffchile pic.twitter.com/uSA7CjOihh — elizabeth27 (@elizabethdan_) 7 de agosto de 2018

#BakeOffChile

El primer eliminado es: Carolina de Moras — P.Ortega (@peortegag12) 7 de agosto de 2018

#BakeOffChile la carola de moras es la copia barata de diana bolocco xD pic.twitter.com/vePmEmW6YS — gabriela (@gabychubycucky) 7 de agosto de 2018

Hasta las menciones son fomes de la Carola de Moras, #BakeOffChile pic.twitter.com/bZfrn6ZKof — Katherina Valdes (@Katita_1701) 7 de agosto de 2018

Que la Carola de Moras esté conduciendo #BakeOffChile es como que el Guatón Salinas conduzca Pelotón — Henry🐱 (@henruchoo) 7 de agosto de 2018

la carola de moras dijo un monton de veces en su matinal que no comía azúcar, que hace conduciendo un programa de pasteles? ahora va a salir que le encanta el azúcar, tan falsa ella #bakeoffchile — elizabeth27 (@elizabethdan_) 7 de agosto de 2018

Enseñenle a Carola que la animadora de programa de cocina no opina, no habla, no tiene derecho a la ley de la silla y jamás prueba los alimentos.#BakeOffChile — Raúl (@Raul_Alejandroe) 7 de agosto de 2018