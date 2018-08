¿Qué dijo la otra? Coté Quintanilla responde dichos en mala de Kathy Orellana 30 agosto

Hace algunas horas les contamos que Kathy Orellana se fue en picada contra Coté Quintanilla, ya que aseguró en el programa La Noche Es Nuestra que no la pasa -revisa los detalles-.

Y como de costumbre, la panelista de Mucho Gusto decidió alejarse de la polémica y aseguró que no va a hablar con programas de farándula. Así al menos lo dejó en claro a la salida de Mega, donde varios periodistas la esperaban.

“No voy a hablar, les agradezco muchísimo, lo entiendo, sé que están haciendo una pega, pero tomé la decisión de no dar declaraciones. Que mi trabajo hable por mi”, dijo. Además, sobre lo que expresó su ex compañera de Rojo, respondió fuerte y claro: “Es un tema que no tiene contexto profesional”.