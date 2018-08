Claudio Bravo recibe una de las peores noticias deportivas en años

Durante la tarde de este lunes y a través de redes sociales, el Manchester City, club en el que milita Claudio Bravo, confirmó que el arquero nacional sufrió una rotura en su tendón de Aquiles , hecho que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas.

La lamentable situación ocurrió durante un entrenamiento y luego de varios chequeos médicos, quedó en evidencia “una ruptura en el tendón de su pie izquierdo y pronto volará a Barcelona para realizarse más exámenes”.

Y aunque se desconoce con exactitud el tiempo que el chileno estará sin pisar una cancha de fútbol, esta es una de las peores noticias que ha recibido en años. Por eso, a través de su cuenta de Twitter decidió compartir un mensaje con el positivismo que lo caracteriza: “No importa lo que pase, o lo malo que parezca el día de hoy, la vida continúa, y mañana sin duda será mejor”, escribió.

.@C1audioBravo has today sustained an achilles tendon injury in training.

He underwent scans this afternoon which have confirmed a rupture in the tendon of his left foot and will fly out to Barcelona for further tests on Thursday.

Get well soon, Claudio! #mancity pic.twitter.com/6JuQpzEH5P

— Manchester City (@ManCity) 20 de agosto de 2018