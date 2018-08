Actor turco se aleja de las teleseries por dura enfermedad 7 agosto

Probablemente Burak Özçivit, se ha robado más de un corazón con sus actuaciones en teleseries como Sevda y El Sultán, ya que su apariencia y buena actuación no dejan indiferente a nadie. Sin embargo, el galán turco decidió dar un paso al lado de la televisión durante un tiempo, porque está viviendo una enfermedad que lo tiene bastante complicado.

Y es que el actor de treinta y tres años sufre el Síndorme del Quemado, malestar que surge como respuesta al estrés laboral prolongado y él, viene trabajando hace varios años sin parar. Por eso, comenzó a someterse a un tratamiento psicológico con el fin de superarlo poco a poco.

De hecho, en una de las primeras citas con los profesionales de la psicología, el chiquillo aseguró que: “He obtenido todo lo que he deseado en esta vida. Quise beber café y me fui a París. Quise pasear y me fui a Oriente Medio. Pero ya no disfruto de nada”.

Todo esto, ha hecho que Özçivit haya estado rechazando las propuestas de trabajo que le han llegado, ya que pretende descansar durante un buen tiempo.