Luli Love se fue de tarro y reconoció haber estado medicada durante una entrevista 27 abril

La personalidad de Nicole Moreno, más conocida como Luli, es bien especial y la hace ser amada por muchos, pero odiadas por otros que constantemente la critican duramente a través de redes sociales.

Sin embargo, Luli Love siempre sigue adelante a pesar de sus momentos difíciles. Así lo dejó ver una vez más en el reciente capítulo de “Vértigo”, en donde habló de lo duro que ha sido este último tiempo para ella. Tanto así, que reconoció abiertamente que: “La última vez, cuando creo que di una entrevista a Bienvenidos, estaba un poco medicada”.

Recordemos que esa situación se dio en noviembre del año pasado, pero además sus seguidores también notaron que estaba bajo los efectos de medicamentos durante un video en vivo en Instagram, los que incluso fueron replicados en matinales nacionales.

A su confesión, agregó que ahora “estoy super bien, me he recuperado, estoy de vuelta por así decirlo con el cariño de mi familia, haciendo las cosas que me gustan, disfrutando del deporte”. Y cuando los animadores del programa le preguntaron las razones de querer medicarse, ella respondió que “había pasado por un momento de angustia; sí un poco de depresión, lo admito… Hay cosas que me afectan, porque soy super sensible, soy super de piel”.

¡Ánimo Luli, mucho love para ti!