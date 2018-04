Superclásico: Humorista nacional sufrió infarto a raíz de la emoción por el triunfo de Colo Colo 18 abril

El pasado domingo 15 de abril Colo Colo se quedó con el triunfo del Superclásico ante la Universidad de Chile por tres goles contra uno. Y entre miles de albos chilenos que celebraron el éxito, se encontraba el humorista nacional Nancho Parra, quien no lo pasó del todo bien.

Ante tanta emoción, el triunfador del Festival de Viña del 2013 sufrió un infarto al miocardio que lo derivó a la clínica de manera urgente en pleno festejo. Todo esto, luego de que gritara con euforia el último gol de Esteban Paredes.

Sentado en su cama, comenzó a sentir malestar en su pecho sin tomarlo en cuenta, pero aumentó con el paso de los minutos. “Como no se me pasaba, tosí e hice todos los tutoriales que aparecen en Youtube y cuando el dolor era demasiado fuerte grité a mi familia para que me llevaran a un doctor”, reconoció.

Al lugar llegó muy afectado y fue intervenido con catéter, para poder administrarle medicamentos y tranquilizar su anomalía. De hecho, aún se encuentra en observación en la UCI, pero fuera de peligro.

¡Mucho ánimo para Nancho!