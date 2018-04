¡Se pasó! Gary Medel motiva a vivir una vida sana mostrando su notorio cambio físico 5 abril

Definitivamente nuestro Gary Medel es bueno en todas las facetas, desde su trabajo en el fútbol hasta su dedicación como papá. Y es que el “Pitbull”, siempre ha sido determinado en todo lo que hace y así lo demostró una vez más.

A través de Instagram, uno de los jugadores más queridos de La Roja compartió una foto con algunos cambios físicos que ha vivido durante los últimos meses, luego de someterse a un duro entrenamiento y al parecer exigente dieta, para hacer un llamado a vivir mejor.

“Hace un tiempo me propuse mejorar… Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía ¿¿El resultado está a la vista o no?? Si yo pude, tú también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes ¡Vamos que se puede!”, escribió.

Y con resultados como éste, es imposible no motivarse ¿verdad?