Pamela Díaz tiene nueva enemiga y ya se desató la guerra 12 abril

Hace algún tiempo Daniela Urrizola se unió a “La Mañana De Chilevisión”, programa del que ya fue desvinculada. Fue aquí donde compartió en más de alguna oportunidad con Pamela Díaz, quien es parte del mismo elenco, junto a Rafael Araneda y Carolina De Moras.

Y aunque sabemos que el genio de La Fiera no es el mejor de todos, razón que la ha llevado a ganarse varios enemigos, la periodista lo confirmó una vez más en el programa “Síganme Los Buenos”, haciendo que sus palabras llegaran hasta los oídos de Díaz, quien arremetió con todo de vuelta.

“Pamela tiene una forma de operar desde el bullying… Tiene una forma de hacer humor que es súper pasada de moda. No me río de la talla buena que tira, sino de lo malo que dice de un tercero. Siempre tiene esa connotación negativa y cuando te ven un poco más débil te ven como el nuevo muñeco”, dijo.

En su defensa, la animadora de “La Noche Es Nuestra” señaló a LUN que: “Hace dos meses está diciendo que le hice bullying. Que vaya al psicólogo, no me puedo hacer cargo de una galla que tiene 32 años. Está mintiendo sobre una situación como en la farándula antigua, cuando se exageraba algo, pero ahora ni siquiera puede ir a Primer Plano porque no es importante. Igual, es entendible que alguien se quiera colgar de mi fama en mi mejor momento”.

¿Quién ganará la guerra?