Médico colombiano se fue de tarro y asegura haber realizado dos eutanasias en Chile 26 abril

La semana pasada diputados del Frente Amplio anunciaron la reactivación del Proyecto De Ley Sobre La Eutanasia, que fue presentado por Vlado Mirosevic en 2014. El propio diputado del Partido Liberal se mostró sorprendido por el respaldo que recibió por parte de los presidentes del PPD, el PS y el PR.

Y aunque actualmente la eutanasia en Chile es ilegal, el médico colombiano Gustavo Quintana de 71 años, asegura haber realizado dos procedimientos en el país , uno en Santiago y otro en La Serena, hace un año y un año y medio, respectivamente.

“Han sido procedimientos secretos, con pacientes tan terminales que a nadie le extrañó que murieran”, dijo en conversación con La Tercera.

Cabe mencionar que en el país cafetero la intervención voluntaria está legalizada, es aquí donde Quintana ha realizado también el procedimiento: “Hace dos días hice la número 366. He hecho dos en Chile, en La Serena y en Santiago. Lo he hecho en todos los países de Sudamérica, menos en Las Guayanas y en Brasil”, señaló.

Así mismo, el médico reconoció que sabe que lo que hizo en nuestro país es un delito y que le gustaría que lo enjuiciaran para demostrarle a la justicia lo importante que es y que la permitan. “La cantidad de eutanasias que he hecho me da la autoridad moral para decirle al Estado y a los congresistas que he estado más cerca del corazón de esos moribundos”.

Su primera eutanasia la realizó en 1980 y asegura que eso no lo convierte en un asesino, porque “el asesino mata, quita la vida a quien quiere tenerla. El sicario mata porque le pagan a otro que no quiere morir. Para mí lo más importante es, desde el punto de vista ético, la decisión del paciente, que ya no puede recuperar su salud, que está sufriendo y lo que quiere es terminar con su vida”.

Al consultarle sobre cómo se realiza, el médico indica que se debe realizar por vía endovenosa. “Se usa un anestésico de última generación y un despolarizante cardíaco para que por efecto electrolítico se detenga el corazón. No hay una agonía dramática, en seis o 10 minutos la persona cumple con su deseo, sin dolor”, finaliza.