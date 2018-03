Ex instructor de “Pelotón” cuenta cómo ha luchado contra el cáncer 13 marzo

Quien saltó a la fama gracias al reality Pelotón, ahora esta luchando contra el cáncer al esófago que padece.

Rene O’Ryan, ex instructor en el reality Pelotón, está combatiendo como soldado contra el cáncer al esófago que le aqueja desde agosto.

Aunque solo le diagnosticaron un año de vida, el instructor ha trabajado dura para que este pronóstico no se haga realidad. En entrevista con el matinal del canal Chilevisión este lunes, O’Ryan contó cómo va su situación médica, la cual mejora cada día gracias al tipo de alimentación que está consumiendo.

Rene O´Ryan: “Yo no sé si estoy sano. La realidad es que yo debería haber muerto en septiembre. La fecha de término era diciembre. Yo no iba a pasar Navidad, pero acá estoy”

Rafa Araneda: “Te lo dijeron así, me lo comentaste así”

O´Ryan: “Sí, no uno”

Araneda: “Voy a aprovechar de la confianza que tenemos, porque hay cosas que yo sé que tú no sabes, si le ganaste o no, pero le has dado una batalla extraordinaria”.

Revivieron el video de su hijo

Araneda: “A ti te enseñaron para no quebrarte”

O’ryan: “Sí, pero hoy día me quiebro fácilmente”

Araneda: “¿Eso te lo enseñó la enfermedad?”

O’ryan: “Me lo enseñó la enfermedad, a ser más humano, a darme cuenta que llorar no es malo. Cuando veo que alguien se muere le digo (a sus cercanos) llora, llora, descarga, no te lo aguantes, no te lo comas. Descarga, es una pérdida, pero no te quedes con el dolor, sufre, llora. Te juro, ya me ha visto mucha gente, cuando se van mis amigos y están mis hijos y me pongo a llorar como cabro chico porque, la verdad, da pena cómo se apaga una persona con cáncer. Da pena. Es una cuestión terrible”

Araneda: “Esta capacidad de hombre rudo te abrió muchas puertas, pero te cerró otras. En lo espiritual había una válvula de botar lo humano, que no existía, que no corría, y la aprendiste de una manera muy dura. ¿Estoy equivocado?”

O’ryan: “Tú siempre le pegai al clavo. Es así. Yo creo que toda esta enfermedad me ayudó a ser más humano, a darme cuenta que no soy Superman, también tengo debilidades. También quiero vivir, yambién quiero sentír, quiero ver crecer a mi cabro chico, quiero ver a mi mujer realizada, que mi hijo se gradué, te lo juro. Muchas cosas que de momento me dicen ‘no te queda nada de vida’, tú decí ‘qué lata me lo voy a perder’. Y hay que pelearla”

Carola de Moras: “Pero también sueltas a ese hombre racional ¿o no? Y empiezas a vivir más emocionalmente”

O’ryan: “Sí, pero te juro que cuesta cuando tú te das cuenta que todo esto es tan manipulado, Carola. Cuando tú te das cuenta que llegas a un lugar y confías y te dicen ‘no, no sirve. Deja eso’”.