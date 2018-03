Alex Consejo se refirió al quiebre entre Oriana Marzoli y Luis Mateucci 8 marzo

Tras las declaraciones cruzadas entre Oriana Marzoli y Luis Mateucci sobre el fin de su relación, donde alegaron problemas de índole sexual, Alex Consejo opinó sobre el quiebre.

En conversación con Mega.cl, el ex chico reality dijo que sabía “hace tiempo tiempo que esto iba a pasar. Ella no estaba enamorada y ella sabía que su relación con él no iba para ningún lado, y menos casarse con él. Era obvio jaja”. Además añadió que “la conozco y sabía que Luis no le daba lo que tenía que dar.

Incluso habló sobre un eventual regreso con la venezolana. “Nunca se sabe si podría haber un reencuentro, pero por el momento yo estoy bien”, aclaró, revelando que “desde ‘Doble Tentación’ yo sabía que ella seguía ‘pillada’ por mí y nadie me creía”.