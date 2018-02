El reclamo de Silvina Varas contra quienes denuncian sus fotos en redes sociales 7 febrero

Hace un tiempo atrás, Silvina Varas informó a sus seguidores que su cuenta de Instagram había sido hackeada, advirtiendo que si habían recibido algún mensaje de contenido dudoso, consideraran que ella no tiene nada que ver.

Ahora que recuperó su cuenta, la ex participante del reality “Doble Tentación” volvió a tener un problema en la red social, pues quiso publicar una foto donde aparece en bikini, pero personas la denunciaron por “contenido inapropiado”, eliminado la imagen tres veces.

Cansada de esta situación, la joven se desquitó a través de la misma red social. “Han visto cosas peores ¿y alharaquean por eso? Haga algo con su vida, estimad@, gente ociosa, triste y resentida”.

Posteriomente compartió la imagen que no le han permitido publicar en su perfil, y en ella escribió llamativas dedicatorias.

Además, aclaró que su mensaje no era para todos sus seguidores: “Mis amables palabras son para quienes me sapean y me denuncian las fotos. Si usted no lo hizo, no se sienta aludido, ¡QUE NO ES PARA USTED!”.