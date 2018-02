Nueva actualización de WhatsApp integrará nuevos cambios a los chats

Cada cierto tiempo, la aplicación de mensajería WhatsApp estrena actualizaciones que permiten a los usuarios nuevas opciones.

La próxima versión de la plataforma, que será entregada dentro de las próximas semanas, traerá la función de reconocer los mensajes que son reenviados.

Actualmente, cuando se reenvía un texto, foto o cualquier elemento a otro usuario, este es enviado como mensaje normal. Según la cuenta WABetaInfo, a partir de la siguiente actualización, se podrá ver se consignará esto a través de una frase que dirá “mensaje reenviado”, ubicada en la zona superior al envío.

Esto se aplicará a los chats, y podrá verse desde la primera vez que el mensaje sea reenviado por un usuario. Además, esto permitirá diferenciarlos de textos “spam” o basura.

The new “Forwarded Message” feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

“Forwarded message” will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 28, 2018