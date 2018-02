La extraña manera con la que Coté López impidió que el Mago Jiménez viera fútbol el Día de San Valentín

Los más futboleros no querían perderse por nada del mundo el encuentro que jugó el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain y que ganaron los merengues por 3 a 1. Menos se lo quería perder Luis “Mago” Jiménez, quien es futbolista.

El hecho es que este gran partido se jugó el día 14 de febrero, el día de los enamorados y su esposa, Coté López, impidió que lo viera.

La modelo subió una secuencia de fotos con su particular manera de impedir que viera el encuentro, entre ellas ponerse frente al televisor, acurrucarse encima de él y luego mostrando una comida familiar donde aparece con sus hijos.

“Pa’ que vean quién manda en esta casa ah. ¡Les dije que no lo vería! ¿Ven cómo me mira? Es que lo tengo loco. Ahí me dejaron po… Peiná pa’ atrás. Con los crespos hechos pa’l que no entendió”, dijo López a raíz de una de las fotografías, donde el “Mago” se resiste a dejar de mirar el partido.