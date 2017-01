Particular anuncio de joven que ofrece compañía se está volviendo viral

Es común ver en la calle anuncios de personas que ofrecen sus servicios, y aunque muchas veces la gente no pesca muchos estos póster, hay uno que no pudo pasar desapercibido por algunos transeúntes capitalinos. Se trata del particular servicio de acompañante que ofrece Matt Hoffman, un joven divertido, gracioso y bastante especial.

En el inusual anuncio de Hoffman, que se ha compartido a través de Facebook, el chico se define como “un hombre galan, sabio, conocedor, lleno de morbo, deseoso de jugar, simpático, de una mirada voraz, labios impacientes, manos juguetonas, susurrante al oído, bilingüe”.

Matt también deja claro que tiene una “complextura” atlética, y los servicios y precios son un tanto inusuales, tal vez así que en una de esas recibe alguna llamada de alguien que quiera pagar por la compañía de este joven.

Mira el anuncio aquí: