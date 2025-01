«Nos traicionamos entre todos»: Tensa pelea en Palabra de Honor tras renuncia de Oriana Marzoli

Este miércoles se emitió la polémica expulsión de Facundo González de Palabra de Honor, seguido por la renuncia de Oriana Marzoli, quien decidió seguir a su pareja. Y este jueves se mostrarán las primeras consecuencias dentro de su grupo.

Una de las primeras en abandonar el barco será Rubí Galusky, quien rápidamente le comentará a Daniela que quiere volver a ser amiga de ellas. «Ese equipo se va a destruir y ya no saben qué hacer. Se fue la que tenía el plan, la que la llevaba. La Pepona era la que nos decía todo», confesará, asegurando que sus peleas con Reina y Faloon fueron porque Oriana le dijo que lo hiciera.

La tensa pelea dentro de Palabra de Honor

Y efectivamente, al poco rato de perder a sus dos líderes, el grupo empezará a desmoronarse con una pelea entre Fernanda Figueroa y Gala Caldirola por la posibilidad de ser votadas en la próxima Corte Marcial.

«Yo ya no voy a hacer ninguna alianza con nadie. No soy una niña de 5 años para que me trates así, te estoy hablando y me haces la desconocida», le reclamará Figueroa a su compañera de encierro, tras un comentario de la española.

«De aquí en adelante esto va a ser ‘sálvese quien pueda’. Y así ya veo quiénes son leales y quiénes no», sostendrá luego la chilena, agregando que, ante la falta de estrategia para votar, la solución será que «nos traicionamos entre todos y votamos por nuestros amigos».

«Ya se fue la reina y el rey consorte, así que van a tener que salvarse el cu… cada uno», comentará por su parte Dash.