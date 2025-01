¿Le cierra la puerta al amor? Jordi Castell reveló su decisión: «Me caso con…»

La vida romántica de Jordi Castell volvió a ser protagonista, y la curiosidad de Raquel Argandoña no tardó en salir a flote. Aprovechando el momento, le preguntó cómo sería su boda ideal. Con una mezcla de romanticismo y admiración, Jordi comentó que le parece encantadora la idea de casarse junto a los hijos de su pareja (ficticia) en el altar, tal como lo hizo Diana Bolocco con Cristián Sánchez.

No obstante, Jordi no dejó de lado su visión práctica sobre el matrimonio. “El matrimonio es un contrato legal que te hace proteger a los hijos que tienes o protegerte tú con tu cónyuge”, reflexionó, dejando claro que no ve esta unión solo como un acto simbólico.

Entre risas y reflexiones, Castell soltó una frase que generó revuelo en el set: “Si yo me volviese a casar, que no lo descarto, me caso con alguien…”.

Ante esta confesión, la animadora no tardó en preguntarle si mantenía abiertas las puertas al matrimonio. Jordi fue directo y respondió: “Si un día me enamoro de un hombre, tengo una relación estable, que me guste y que yo crea en él como para seguir juntos el resto de la vida, por supuesto”.

Además, destacó lo que realmente valora en una pareja. Aclaró que no le interesa cuánto gane su futuro compañero, sino que sea alguien trabajador, con un sueldo y que disfrute lo que hace. Y, fiel a su estilo, concluyó con una frase que capturó la atención de todos: “Si aparece alguien llamativo, atractivo, que me interesa o que nos interesamos, que nos gustamos y que todo sea con facilidad, ¿por qué no dejar que eso fluya solo?”.

Una perspectiva madura y optimista que muestra a un Jordi Castell abierto al amor, pero con los pies firmes en la tierra, según consignó Publimetro.