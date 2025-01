Fanny Cuevas responde a críticas en Palabra de Honor: «Si te molesta que yo brille, tápate los ojos»

Este martes se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por una actividad, en la que los participantes debían llamar a un compañero para revelar los problemas que tenían con él.

Cuando llegó el turno de Daniela Requena y llamó a Fanny Cuevas, terminó en una fuerte discusión. «No me gusta tu actitud, tienes que ser más humilde. Te dicen la ‘matriarca’, y a mí me pareces déspota y chunga».

La respuesta de la chilena no se hizo esperar. «Me dices que me creo mejor, y es verdad. Porque lo soy, y vengo a ganar. Si te molesta que yo brille, tápate los ojos, porque voy a seguir brillando, bebé, forever, hasta que me vaya. Y si quieren nominarme, háganlo, y si me tengo que ir, me iré diciendo que soy la mejor de todas».

Entonces Javiera intervino para opinar contra Fanny Cuevas. «Yo creo que una tiene que tener seguridad en sí misma desde la humildad. Yo siento que eres un poco agresiva y avasalladora para expresarte y decir que eres mejor que las demás».

«Lo que me importa es que el grupo donde estoy no se sienta pasado a llevar. No todos van a llegar a la final, espero que yo sí, así que piensen bien con quién van a estar, porque a la hora de votar nadie va a pensar en ustedes», contestó Cuevas, aconsejando a sus compañeros.

La crítica de Faloon a Fanny Cuevas en Palabra de Honor

Tras la discusión, Requena le comentó a Faloon Larraguibel que ella debió contestarle a Fanny. «Yo no voy a hablar con esa mujer. Ella me está sacando todo el rato pero es su única forma de figurar, es otra figurante».

Además, le contó a la española que no va a perdonar a Fanny por el rumor que dijo en Palabra de Honor, que supuestamente Faloon era agresiva también con su ex. «No le voy a decir nada nunca, después de lo que me dijo«.

«Ella es la que se mete en cosas que no le corresponden, no tengo que darle explicaciones por lo que hice o no hice en mi matrimonio. No somos amigas, la vi por última vez hace 15 años», explicó.

Consultada por Dani acerca de si realmente Fanny habló con su exmarido, Faloon dijo que no le extrañaría. «Si habló o no con él, no tengo idea. Ella es capaz de todo para poder sobresalir. No llama la atención por sí sola».

«En ‘Yingo’ era lo mismo, yo ya era la estrella del programa, y ella había salido recién del reality, se creía estrella y pensaba que lo iba a ser. Y obviamente no, lo único que hacía era decir ordinarieces para llamar la atención, y no le resultaba», recordó.