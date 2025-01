Ataque de perros en Conchalí: Tres pitbull atacaron a abuela y a su nieto de 5 años

La tarde del jueves, ocurrió un fatal accidente cuando un niño de 5 años de edad y su abuela fueron atacados por unos perros de raza pitbull en el interior de su departamento en Conchalí. Específicamente en el sector de calle Aviador Acevedo.

El capitán de Carabineros, Eduardo Droppelmann Huerque, dio detalles de lo sucedido «alrededor de las 16-17 horas se habría producido un procedimiento de mordedura de can, donde tres perros de la raza pitbull habrían agredido con mordeduras a un menor de 5 años y a su abuela». Posteriormente, los perros escaparon al patio del edificio, lugar en el que Carabineros los encontró y capturó con ayuda de vecinos.

¿Qué pasó con las víctimas?

Según consignó el medio Meganoticias, los perros pertenecerían a la madre del niño y a la abuela.

A raíz del hecho y las lesiones sufridas, el pequeño y la mujer fueron trasladados de urgencia a un recinto asistencial.

Droppelman, capitán de Carabineros, reveló que «Ambas personas fueron trasladadas conscientes por personal Samu, sin embargo, mantenían sangrado activo y lesiones atribuibles a la mordedura»

El menor fue trasladado de urgencia al hospital de Niños Dr. Roberto del Río. Aunque se encuentra fuera de riesgo vital, al igual que su abuela, que fue llevada al hospital San José.

¿Son peligrosos los perros pitbull?

Según los expertos, los pitbulls no son peligrosos por sí mismos, pero pueden serlo si no se les entrena bien o si no se les socializa desde pequeños, porque son perros fuertes y musculosos.

Así mismo, pueden vivir dentro de casa sin problemas, siempre que les des tiempo para hacer ejercicio, jugar y gastar energía.

De tal forma, aún se desconoce el origen del ataque.