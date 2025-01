Américo se sincera sobre el millonario robo que sufrió en La Florida: «Quizá traten de reducir estos equipos en regiones, o fuera del país»

La tarde de este jueves, Américo sufrió un millonario robo en La Florida, donde le sustrajeron varios equipos musicales, tanto como para efectos de luces y de sonidos. El robo está avaluado en 40 millones de pesos.

Cabe señalar que en febrero del año pasado, el artista sufrió una violenta encerrona, también en la comuna de La Florida.



Durante esta mañana, en conversación con Radio Corazón, Américo usó el espacio para poder realizar sus descargos en contra de los antisociales y de la delincuencia que se está viviendo a nivel país.

¿Qué dijo Américo sobre el millonario robo?

«Estamos llenos, sí, llenos de rabia, llenos de rabia, llenos de pena, porque la verdad que en este tiempo, en esta parte, venimos todos sufriendo ¿No? Esta cosa desatada en el país, esta delincuencia, esta violencia, esto de hacer lo que cada uno quiere y se le antoja y sin límites y que no pasa nada». Se refirió el cantante.

Bajo este contexto, Chavito le pregunta por el portonazo vivido hace menos de un año, y el artista comentó «Sí, sufrí un portonazo muy violento con mi familia, y ahora de nuevo esta situación es como ‘casi un aniversario'».

«Es terrible porque todo queda en nada, imagínate, yo desde esta primera situación, aún no sabemos nada, no hay resultados. Es super frustrante». «Uno empieza a buscar ciertos consuelos como ‘Que bueno que no le pasó nada a nadie’, pero como esta sensación de normalizar todo y de buscar tranquilidades en donde de verdad no debería», agregó con un tono de lástima.

Chavito no dudó en argumentar que debido a la falta de herramientas o soluciones somos nosotros los que «tenemos que dar la pelea».

El cantante agregó que «son artículos muy difíciles de vender, y dentro del medio, los proveedores, todos los conocen». Finalmente, Américo se refiere con que «quizá traten de reducir estos equipos en regiones, o fuera del país, en Argentina o Bolivia.»

«Hay vecinos, alguien que pudo ver, sacar una foto ahora con los celulares. Se está desplegando ahí toda la información, el operativo, a ver si logramos tener buenas noticias. Y ojalá sean prontos». Concluyó el artista, quien se aproxima a su gira por el sur del país y sus próximos shows en el Festival de Las Condes y su Movistar Arena.