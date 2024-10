Conocido chico reality español llega a Palabra de Honor: «Hay que ser un poco malote en la vida, porque si no es muy aburrido»

Canal 13 acaba de confirmar a un nuevo participante para Palabra de Honor, el que sin duda va a dejar la escoba entre el resto de los participantes ya anunciados, que se la jugarán en el reality de estilo militar.

Estamos hablando del modelo y deportista español Josué Bernal, de 30 años, conocido en su país por participar en Mister España y por los realities de parejas. «Me considero un alma libre, un chico aventurero, que me gusta disfrutar la vida al máximo. Me encanta la aventura, me encanta viajar, conocer gente nueva y experiencias nuevas«.

En su paso por los realities, conoció a Zoe Bayona, quien se convirtió en su pareja. Sin embargo, el hispano la perdió por mujeriego. «En ‘La isla de las tentaciones’ me porté bien con ella, pero luego de que salimos de ahí me porté mal, y me quedé soltero. Mi perdición es la fiesta, soy un poco desordenado y disfrutón, me gusta demasiado pasarlo bien, y me encantan las mujeres. Al final creo que hay que ser también un poco malote en la vida, porque si no es muy aburrido».

Pese a su pasión por la fiesta, Josué Bernal guarda un deseo secreto. «Mi sueño siempre ha sido ser policía. Me gusta la acción, lo monótono me aburre, y mi vocación siempre ha sido esto. Por eso creo que el formato de ‘Palabra de honor’ me va bien, porque el entrenamiento militar me servirá para prepararme».

«El tema militar siempre me ha llamado muchísimo la atención, es algo que me gusta, incluso he realizado algún tipo de deporte que tiene que ver con este mundillo. Saliendo de los realities, le haré un stop a mi vida y me centraré solamente en estudiar y en llevar una rutina de entrenamiento para cumplir con mi futuro», revela.

¿Qué espera de su paso por Palabra de Honor?

En torno a su condición física, Josué indica que se siente capacitado para ganar el reality, habiéndose entrenado desde siempre. «Desde pequeñito el deporte es mi pasión, es lo que más me gusta hacer en la vida. De niño yo no era de estar en casa con videojuegos, yo siempre estaba en la calle. Me siento preparado físicamente, y lo que quiero es ganar. Soy súper competitivo y cuando veo un objetivo voy a por ello a muerte».

Adicionalmente, se define como rebelde, y dice que no tendrá empacho en resistirse a cumplir órdenes en Palabra de Honor. «Yo no soy de callarme las cosas cuando van en contra de mis principios, de mi moralidad. Yo siempre voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me nazca y lo que a mí me apetezca».

Consultado por las chicas que le gustaría ver en el reality, Josué tiene un nombre muy claro. «Me gustaría que entre Gala Caldirola. Con ella coincidimos en un reality de España y nos llevamos muy bien, ella ya me seguía en redes y es una chica súper simpática. Sé que a ella yo le podría llamar la atención, porque no soy tonto y sé leer entre líneas, así que, si entra al reality, creo que uno de mis objetivos ahí sería conquistarla».