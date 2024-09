La emotiva revelación de Pedro Carcuro relacionada con su hijo fallecido: «Esto no lo he dicho nunca…»

Recientemente, Pedro Carcuro hizo una conmovedora revelación sobre su hijo menor, Franco, quien falleció en 2009.

La emotiva confesión tuvo lugar en «Pedro Pé», el programa web donde el reconocido periodista chileno entrevista a diversas personalidades.

La sincera revelación de Pedro Carcuro

En esta oportunidad, el invitado fue Carlos Caszely. Durante la conversación con el ex delantero de Colo-Colo, Carcuro expresó: «Esto no lo he dicho nunca públicamente».

«Hay que aprender a convivir con un dolor permanente, que nunca se va»,, confesó el periodista, refiriéndose a la dolorosa pérdida de su hijo.

En ese contexto, Carcuro compartió un momento muy íntimo.«Te voy a contar una intimidad, Carlos. Te lo voy a contar a ti, por el afecto largo que hay. ¿Tú sabes de dónde vengo hoy en la mañana, cuando estamos grabando este programa?», le preguntó al ex mundialista.

«Vengo del Cerro San Cristóbal, porque en un rincón del cerro, por expreso pedido de él, tiramos las cenizas de mi hijo Franco y hoy es el aniversario de fallecimiento de mi hijo», reveló conmovido.

«¡Qué fuerte!», respondió Caszely, sorprendido por la revelación, según reportó Radio Activa

Además, el ex futbolista recordó que las cenizas de su esposa, María de los Ángeles, también reposan bajo un árbol, compartiendo con Carcuro el dolor de su pérdida.

