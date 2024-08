Tras cortes de luz en la RM: Gobernador Orrego afirma que «no sabemos si habrá clases» en la jornada del lunes

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, emitió una dura crítica contra la empresa Enel debido a los problemas en el suministro eléctrico que han afectado a miles de clientes en la zona central del país desde el sistema frontal ocurrido el jueves pasado.

Fue en el programa 24 Horas Domingo donde la autoridad declaró que Enel no cumple y no está preparada para nuevos fenómenos climáticos.

«La verdad es que somos muchos los que esperamos respuestas que no hemos tenido hasta el día de hoy. Es cierto que tuvimos un temporal con vientos bastante inéditos en la región Metropolitana y que tuvimos muchos árboles caídos, eso no cabe ninguna duda, la gente lo pudo percibir», partió señalando.

Además, agregó que: «Ahora, ¿qué es lo que uno le exige a una empresa que, además, gana plata todo el año y que ha tenido un mal desempeño de lo que lleva de año?».

Asimismo, criticó a la empresa y señaló que«no nos olvidemos que esta misma empresa tuvo cerca de 350 mil clientes sin luz el 6 de mayo, cuando casi no hubo vientos en Santiago, entonces, lamentablemente, la experiencia de este año no avala a la empresa, en este caso, Enel. También hemos tenido problemas con CGE».

¿Los estudiantes deberán asistir a clases este lunes?

En este contexto, el gobernador comentó que no tiene certeza si habrá clases este lunes 5 de agosto.

«Inclusive, estuvimos ayer con la seremi de Educación, en el Cogrid de la región Metropolitana, y nos decía ‘¿dónde suspendo clases?’, porque una cosa es que un hospital tenga un equipo electrógeno, pero los colegios no. En consecuencia, ¿va a haber clases mañana o no? Bueno, no sabemos todavía», señaló.

Para cerrar, Orrego indicó que «yo los veo sobrepasados y no veo que estén respondiendo a la altura que se espera de una empresa como esta».

También puedes leer en Radio Corazón: Cristián Sánchez recordó vergonzosa anécdota con la hija de Eduardo Frei: «viendo una película…»