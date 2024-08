La dramática teoría que se maneja tras hallazgo del cuerpo de Rosa Lira, TENS desaparecida en Villa Alemana

La jornada de este jueves, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Rosa Lira, TENS desaparecida hace más de un mes en Villa Alemana, luego de salir de su trabajo en Valparaíso con dirección a su hogar, al que nunca llegó.

Hay que mencionar que, desde un principio, el caso generó suspicacias, pues a pesar de que desapareció el pasado 21 de junio, su familia se enteró recién un mes después, por lo que de inmediato comenzaron las acusaciones en contra de su pareja, quien no avisó que llevaba varias semanas sin verla.

Es en este contexto que, durante la tarde de ayer, se encontró su cuerpo en la quebrada Escobares del sector Peñablanca, en Villa Alemana, a solo unos 800 metros de su casa. Y a pesar de que aún no se descarta la intervención de terceros, ya existe una teoría sobre lo que ocurrió con Rosa Lira.

La teoría por la muerte de TENS en Villa Alemana

De acuerdo a lo indicado desde Fiscalía a T13, el cadáver tendría una data de muerte de cerca de un mes y aunque de momento no está claro si existe o no intervención de terceras personas, se aplicará el protocolo de femicidio al momento de los peritajes.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizaldo Tapia, explicó que «la causa de muerte aún no está determinada, no podemos ni afirmar ni descartar participación de terceras personas, porque el cuerpo no está en condiciones de ser examinado visualmente. Requiere de una autopsia más rigurosa que se aplica para el protocolo de femicidio y solo con eso vamos a poder establecer la causa de muerte».

Frente a esto, es que la aparición de un testigo ayuda a establecer una hipótesis que ya se manejaba sobre una posible muerte accidental. Este es un conductor de aplicación móvil que llevó a Rosa Lira de Valparaíso a Villa Alemana, siendo la última persona en verla con vida.

Según el fiscal, el hombre aseguró que la TENS tenía la intención de cruzar un río con fuerte corriente para llegar hasta su casa. «Incluso él se habría percatado que el caudal era muy fuerte, pero ella le manifestó que ya lo había cruzado en otra oportunidad y que podía hacerlo».

Es más, ese viernes 21 de junio, llovió muy fuerte, así que se cree que quiso cruzar y terminó arrastrada por la corriente. «Esto era una bajada de agua que era muy potente». Además, señaló que a unos 100 metros del cuerpo estaban su celular y sus documentos.