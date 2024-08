El crudo descargo de Karol Dance tras brutales críticas por comentario sobre Felipe Camiroaga: «Llevo docenas de funas por ser quien soy»

Durante los últimos días, Karol Dance ha estado en el centro de la polémica, esto luego de que hablara en su podcast sobre Felipe Camiroaga, afirmando que era «egocéntrico» y que si estuviera vivo actualmente estaría «funadísimo».

Como era de esperar, el ex rostro de Mega, se convirtió en lo más comentado en redes sociales, llenándose de críticas por hablar del fallecido animador. Por lo que debió salir a dar explicaciones en su programa, además de declaraciones en ‘Hay que decirlo’.

«El día de hoy, la generación de cristal lo tendría en una palestra funadísimo si estuviese vivo. Y la verdad es que eso fue lo que comenté, pero sin ningún ánimo de crítica o como lo titulan los medios», es parte de lo que señaló Karol Dance.

Pero como las críticas no se detuvieron, en las últimas horas, recurrió a su cuenta de Instagram, donde compartió una sentida reflexión sobre lo que ha vivido en el último tiempo y cómo es que le han afectado los comentarios negativos.

Karol Dance comparte desgarradora reflexión

«Lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga, persona a la que admiré profundamente por tu carisma y talento, solo di mi opinión nada más. Pero fue absolutamente incensario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento», comenzó escribiendo Karol Dance en la publicación.

Siguiendo por esta línea agregó: «En la vida equivócate una y otra vez, opina distinto al resto y no sigas el rebaño, es parte del proceso de aprendizaje, pero jamás permitas que otros se metan en ella como aves carroñeras buscando tu tropiezo para atacarte».

Junto con lo que Karol Dance señaló. «Es muy difícil acostumbrarse a que nunca estará todo bien, y cuando crees q vas bien, metes la pata nuevamente; es normal y a todos nos pasa, pero cuando eres una persona conocida debes sumarle que tendrás a cientos para recordártelo con ofensas y críticas; como si no lo tuviéramos permitido y dándole una gravedad absurda y desproporcionada».

«Ya llevo docenas de funas simplemente por ser quien soy o decir lo pienso. Siempre dicen “sé quien quieres ser” y cuando lo eres y no les gusta, te destruyen. Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy casado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender» continuó.

Por último, cerró indicando que «díganme cómo renuncio, como se hace eso? Llevo 5 años fuera de los medios convencionales, trabajando solo para quienes me siguen en las redes, pero no sé cómo terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019″.