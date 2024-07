Confirman parricidio en dramático caso de muerte de madre y sus dos hijos en Chiloé

Este jueves se dio a conocer el dramático caso de una mujer y sus dos hijos, de tan solo 10 y 6 años. A los que hallaron muertos en su hogar de la comuna de Quellón, Chiloé.

El excuñado de la mujer, identificada como Rosa Legue, fue quien se encontró a los cuerpos. Esto luego de que llegara hasta la casa para cortar leña. Al estar tocando la puerta por varios minutos sin recibir respuesta, ingresó por la cocina, descubriéndolos en el suelo, sin signos vitales.

De acuerdo a lo consignado por Radio ADN, el hombre, señaló que «fue una tremenda sorpresa, no lo podía creer. En la mañana llamé a mi sobrinito, pero no me contestó».

Por lo mismo, es que la Policía de Investigaciones (PDI) en Chiloé, comenzó de inmediato con las pericias para aclarar este dramático caso. Y en las últimas horas, lamentablemente confirmaron la teoría con la que trabajaban.

Confirman parricidio en caso de familia fallecida en Chiloé

Es en este contexto que, el prefecto Enrique Zamora, de la prefectura de Chiloé. Señaló que «se ha logrado hasta el momento y con la evidencia recabada, corroborar la hipótesis inicial presentada de que se trata de un doble parricidio con posterior suicidio».

Teoría que se pudo probar, gracias a «las pericias desarrolladas de manera urgente a las evidencias levantadas, las que fueron trasladadas al Lacrim (Laboratorio de Criminalística) de Puerto Montt, efectuándose informes periciales, documentales y de extracción de datos de dispositivos móviles».

Siguiendo por esta línea, indicó que «la obtención, en conjunto con la Fiscalía de Quellón, de fichas médicas que fueron analizadas y de donde se obtuvo información importante para establecer el posible móvil de estos hechos, más la consideración de otros antecedentes judiciales, todo lo cual confirma la dinámica de los hechos».

Por último, el prefecto de Chiloé, aseguró que la policía también revisó las cámaras de seguridad. Además de conseguir las declaraciones del entorno de las víctimas.