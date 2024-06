Matteo Bocelli en Chile 2024: ¿Cuándo es, dónde y venta de entradas?

Hace poquito te contamos que Matteo Bocelli volvió locas a todas sus fanáticas en nuestro país, luego de anunciar que su gira mundial, ‘A Night with Matteo’, tendrá una parada en Chile, el próximo domingo 6 de octubre.

Se debe recordar que el artista italiano saltó a la fama, luego de acompañar a su papá, Andra Bocelli, durante su presentación en el recién pasado Festival de Viña, donde se robó todas las miradas del público gracias a su carisma y su gran voz.

Por lo mismo que desde ese momento sus fanáticas en Chile estaban atentas a conocer todos los detalles sobre lo que será el esperado concierto de Matteo Bocelli y tan solo unos minutos atrás, se dio a conocer la información para prepararse para el show.

Estos son los detalles de Matteo Bocelli en Chile

Lo más importante a mencionar, es que ‘A night with Matteo’, será ni más ni menos que en el Movistar Arena, donde el próximo 6 de octubre, más de 15 mil personas podrán disfrutar de sus hits, además de su nuevo disco, que se estrena el 22 de septiembre.

Junto con esto y para todos los que estén listos para comprar sus entraditas, tienen que saber que la preventa comienza este miércoles 12 de junio a las 10:00 am a través de PuntoTicket, exclusiva para clientes Banco Falabella, con un 20% de descuento.

Mientras que la venta general para el concierto de Matteo Bocelli es el 14 de junio a las 10:00 am, o cuando se agote en el stock de la preventa.

No cabe duda que el 2024 se convirtió en uno de los mejores para el joven, pues a principios de año y junto a su padre, impresionaron a la audiencia estelar de Hollywood con una actuación sorpresa en la 96a entrega de los Premios de la Academia con una interpretación muy especial de «Time To Say Goodbye».