Estos son los memes que dejó Sergio Freire tras su paso por el Festival de Viña 2024

Esta noche se está llevando a cabo la quinta jornada del Festival de Viña 2024. Instancia que fue nombrada como la «Noche chilena», esto debido al gran repertorio de artistas naciones que pasara por el escenario de la Quinta Vergara.

Se debe recordar que la noche fue abierta con la presentación de Los Bunkers, quienes conquistaron al Monstruo en los primeros instantes de su acto. Hecho que se repitió con la salida del comediante encargado de las risas durante esta jornada.

El humorista de esta noche fue Sergio Freire, quien se enfrentó al escenario de la Quinta Vergara por segunda vez en su carrera.

Sin embargo, la rutina del comediante género división en redes sociales. Esto debido a que algunos usuarios criticaron la rutina de este año, mientras que otros la celebraron con cariño.

Pese a las múltiples reacciones, el chiquillo se logró ganar las carcajadas del Monstruo. No solo eso, también recibió los dos galardones más importantes del Festival de Viña 2024. Hablamos de las Gaviotas de oro y plata.

Como se viene mencionando, los memes no se hicieron de esperar ante las juguetonas bromas del humorista. Además, tanto los internautas como el propio Monstruo, se encontraban complacidos por la facilidad con la que el comediante lanzaba los chistes y hacía reír al público de la Quinta Vergara.

Sin embargo, otra parte del público señaló que los chistes del humorista no causaban tanta risa como en rutinas pasadas, y que la presentación estaba bastante floja. Sin mencionar, que las altas expectativas estaban sujetas a su desempeño en el certamen del 2018, uno de los más comentados de la última década.

A continuación te dejamos algunos de los memes, y reacciones, más divertidas, que dejó la divertida rutina de Sergio Freire en esta quinta jornada del Festival de Viña 2024. Noche que terminó con gran éxito.

Mi expectativa d hoy con Freire era ser Karla Constant, pero terminé siendo Repe.

Me siento triste x no reírme pq llevo años repitiendo la rutina de 2018.

Falta Gente d Zona, no tengo pruebas, tampoco dudas#Vina2024#Viña2024#Festivaldevina2024 #SergioFreire#FestivalDeVina pic.twitter.com/ZuBbryo8Z1

— Ceci (@ceci_fraes) March 1, 2024