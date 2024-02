En exclusiva para Radio Corazón: Pailita se sincera con la idea de hacer una serie de su vida

Durante el día de ayer, miércoles 31 de enero, nos visitó el icónico artista urbano Pailita. El cantante de éxitos como «Venga Pa’ Acá», «Ultra Solo» y «Na Na Na», habló en exclusiva con Radio Corazón.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Netflix en la creación de «Baby Bandito»?

Se debe recordar que ayer, 31 de enero, se estrenó la nueva serie de la plataforma de streaming, la cual está inspirada en el renombrado «robo del siglo». Hecho que ocurrió el 2014, donde un grupo llevó a cabo uno de los atracos más insólitos en la historia de Chile. Esta nueva entrega de Netflix además de contar con un elenco conformado por icónicos actores del país, también cuenta con un soundtrack inspirado en la escena urbana.

Pailita es uno de los artistas que trabaja en las canciones de Baby Bandito. En exclusiva para Radio Corazón habló de como fue su experiencia, empezando con que fue «bonita, linda, más allá de que quizás no pudimos así como trabajar juntos, porque igual el tema de la serie ya estaba grabada y todo eso».

En la misma añadió emocionado que «tuve la oportunidad de conocer a los actores y son de pana, son humilde, grabamos el videoclip con algunos actores, así qué feliz, agradeció, bonita».

¿Te gustaría actuar? ¿Qué tipo de serie o película te gustaría protagonizar?

«Sí, sí, me encantaría, me encantaría actuar. Siempre he tenido la perso pa’ actuar y me gustaría. No sé, hacer si en algún momento hiciera algo, o sea, si me invitan alguna serie, obviamente, si participaría, pero si fuera así como de mí, sería como de mi vida, haría una serie de mi vida», relató.

En la misma se le preguntó si haría un reality, como los múltiples docu-realitys que hay sobre artistas de todos los géneros. Entre risas, Pailita confesó que ello se desvía de lo que tiene planeado. De hecho, indicó que «igual sería bueno, así como el día a día de lo que vive uno. Pero sería bueno como una serie, yo creo, así como para empezar de pequeño, pero igual estaría bueno hacer algo así como de lo que uno vive en el día a día, desde que se despierta igual estaría bueno, sí».

¿Cuál ha sido la canción que más te ha gustado crear? ¿Por qué?

El cantante urbano reveló que la canción que más le gusto crear fue «Me la busco», la cual colaboró junto a El Casti y Criss J. La melodía está fuertemente ligada a la búsqueda de mejores oportunidades para quienes viven en población, y de las dificultades de vivir allí.

«Me la busco, yo la hice en un momento de mi vida que estaba surgiendo como artista y me ayudó mucho», destacó Pailita. Posteriormente, añadió que «es que esa canción es pura inspiración igual, para toda la gente que sabe que viene de la población, que mucha gente igual que está metida en las drogas, yo trato como aconsejarlo en esa canción como inspiración, motivación».

«Va y viene, igual, pues vienen de ahí, y es con Arte Elegante una persona que admiro mucho igual, que lo escucho desde cabro chico, y en ese momento justo le compré la casa a mi mamá, así que fue bonito todo, todo inspiración», mencionó.

En la misma, también aclaró que: «De pana, sin esperar igual uno, porque uno en el momento de crear una canción obviamente le pone sentimiento y todo eso, pero no piensa en la repercusión que va a tener también en las personas, pues sí, es bonito, después uno se da cuenta y les toma más cariño todavía».

¿Cómo es tu proceso creativo para crear melodías?

Emocionado, el cantante urbano nos expresó como crea sus canciones, empezando con que: «Llego al estudio, muchas canciones las escribo en un auto, mientras viajo, otra en los aviones. Alguna en los estudios, cuando me junto con los muchachos, nos ponemos a crear, ahí a tararear. Escuchamos la pista, empezamos a trabajar, después escribo el coro».

«Las canciones, por ejemplo, las que te acabo de nombrar, (…) todas esas que son como de motivación, esas las escribo yo solito ahí en mi mundo. Me meto en mi mundo y con los audífonos y ahí empiezo a escribir, a acordarme de todos los momentos vividos de cabro chico, todo lo que nos costó igual llegar hasta acá, inspiración igual por cantar para la gente, que sí se puede, sí, esa es la motivación de siempre, pensar en la familia», confesó.

«Después ya la canción para las baby, ahí uno ya se mete en el otro mundo», cerró entre risas.

¿Te inspiras en vivencias de tu vida personal para crear las canciones?

Si bien en repetidas instancias ha hablado sobre como sus vivencias personales influyen en el arte que crea, esta vez destacó especialmente cuanto le emociona su trabajo.

«Por ejemplo, esos temas, vuelvo al tema de «Me lo busco», todas esas son puras vivencias personales (…) la gente sabe y de ahí uno se inspira po, se hace más fácil escribir igual, porque tení de qué hablar», indicó. Posteriormente, añadió que «cuando uno las escucha, yo me emociono, yo escucho esas canciones o cuando las canto en el escenario, yo me emociono porque estoy cantándome a mí mismo, me entiendes, así que de pana».

¿Ya que probaste hacer cumbia te gustaría también hacer rancheras? ¿Sacarías un disco en este género?

Hace un par de meses Pailita sorprendió a sus fanáticos con una colaboración cumbiera junto a Amar Azul. Además, de aparecer cantando rancheras para el cumpleaños de su mamá. Ante dichas instancias, se le preguntó si le gustaría explorar en ambos géneros.

«No, no, no, no, no lo haría, no, no haría. (…) o sea, me encanta yo lo escucho de cabro chico, escucho a la mayoría de los grupos, pero no, no lo haría. Yo igual, yo soy artista urbano, a lo que más que yo llegaría, y llegue, fue a la cumbia, me entiendes, pero no(…) no haría una ranchera, no, descartado», cerró.