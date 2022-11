¡Salió al baile! Natthy Chilena defiende a Felipe Kast tras video junto a influencer

La noticia de este viernes es sin duda la filtración de un video supuestamente protagonizado por Felipe Kast, en el que aparece con Joa Cabañas, una joven influencer y escort trans, que sin duda dejó la grande en redes sociales.

Durante el registro se puede ver a la chiquilla grabar a escondidas al Senador por Evópoli mientras se trasladan en un auto, escuchando ‘Moscow Mule’ de Bad Bunny, hasta que el político se da cuenta de la situación y comienza a bajarle la mano para que suelte el celular.

Como ya te habíamos mencionado, en redes sociales, especialmente en Twitter, se convirtió en lo más comentado, pues a pesar de que aún no existe confirmación por parte del Senador de que se trate de él, los usuarios ya dieron por hecho que es Felipe Kast el protagonista del registro.

Y recientemente salió al baile una figura que nadie se esperaba. Estamos hablando de ni más ni menos que Natthy Chilena, pues a través de sus historias de Instagram, se refirió al polémico video.

Hay que recordar que la escort y modelo ha hecho noticia en el último tiempo, por filtrar detalles de sus encuentros cochinones con conocidos futbolistas, siendo el último de ellos sobre Jorge Valdivia, quien no dudó en salir a responderle.

¿Qué dijo Natthy Chilena sobre Felipe Kast?

Resulta que a la chiquillla le consultó uno de sus seguidores, sobre todo el cahuín, pero la sorpresa de todos, Natthy Chilena no dudó por un segundo en defender a Felipe Kast y poner duda que se tratara de algo más.

«Pero si no se lo estaba cagando, ningún rato se vio nada, nunca se cagó a la familia, yo le creo a él» comenzó señalando en el registro, junto con agregar que «Puede tener amistades de todo tipo, solamente a lo mejor la estaba llevando a su casa, le hizo un favor, no piensen mal chiquillos, a mí me cae bien él».