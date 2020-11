Ministro Paris advierte: «Si viene una segunda ola será mucho más grande» A raíz del alza de casos de coronavirus que se ha presentado en el sur de Chile, el ministro Paris habló de un posible rebrote.

La jornada de este jueves, el ministro de salud, Enrique Paris, se refirió al aumento de casos de Covid-19 que están comenzando a mostrar algunos sectores del país, especialmente el sur. Junto con esto comentó una posible segunda ola en Chile.

«Si la gente acá en el verano no se cuida, no usa mascarilla, no mantiene el distanciamiento físico, cuando llegue el invierno y hace frío en Chile, obviamente podría venir la segunda ola» indicó el jefe de cartera en conversación con T13, haciendo hincapié en lo que podría ocurrir en las fiestas de fin de año, especialmente en la celebración de Año Nuevo.

«Si viene una segunda ola será mucho más grande. De hecho, sólo para Santiago pronosticamos que podemos llegar a tener entre 5 mil y 7 mil casos de Covid, que fue lo que tuvimos en todo el país. Obviamente podemos tener un colapso gravísimo del sistema hospitalario», advirtió Paris.

Junto con lo que agregó: «Si logramos vacunar a nuestra población antes de que llegue el invierno, antes de abril o fines de marzo, gran de la población, obviamente, evitaremos una segunda ola».

Finalmente el ministro Paris se refirió a las próximas celebraciones en nuestro país, señalando que se aplicará un símil al plan ‘Fondéate en tu casa’. «Creo que vamos a tener que controlar los viajes. El Año Nuevo es mucho más peligroso que las fiestas navideñas, de todas maneras», sostuvo, también refiriéndose a los espectáculos pirotécnicos en la Región de Valparaíso: «Hace días estamos tratando de tener una reunión para discutir el tema. No está totalmente decidido eso».