Intendente Guevara: «Recibimos denuncias de personas han salido de la RM en helicópteros para Semana Santa» La Dirección General de Aeronáutica Civil está investigando los casos

Por Radio ADN

El intendente Felipe Guevara reveló que recibió denuncias de personas que han salido de de la región Metropolitana en helicópteros y aviones privados para esta Semana Santa.

“Tenemos denuncias de gente que en helicóptero o aeronaves propias o arrendadas habrían estado saliendo de la región Metropolitana a su segunda vivienda”, aseguró en conversación con 24 Horas.

“Tomamos contacto con la Dirección Aeronáutica Civil y se estableció una disposición que los pilotos de esas aeronaves van a tener que dar una muy buena explicación para señalar por qué salieron de la región durante Semana Santa”, aseveró.

Según detalló Guevara, en total han recibido tres denuncias, y que la DGAC ya está investigando los casos.

Razones para salir de la RM

Asimismo, recordó que una de las medidas para evitar la propagación del coronavirus es que “no se puede habitar una vivienda distinta a la habitual. No se puede alojar en otra vivienda, no importa si es una carpa, un hotel o la casa del tío”.

“Hay sólo tres alternativas para salir de la región: por razones médicas, por funerales de un pariente cercano y la tercera es por trabajo“, sostuvo.

Multas

Agregando que quienes infrinjan esto se exponen a multas que pueden ir de los $2,5 millones a $50 millones, además de arriesgar hasta 540 días de cárcel.

“No es ninguna broma andar dando vuelta donde no corresponde”, concluyó en marco de los supuestos helicópteros.