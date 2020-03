«¿Dónde están las autoridades?» El indignado llamado de Pancho Saavedra A través de un llamado telefónico con 'Bienvenidos', Pancho Saavedra dio a conocer su preocupación por la situación en Curicó.

En medio de la emisión del matinal ‘Bienvenidos‘, Pancho Saavedra se contactó a través de una llamada telefónica, donde realizó un furioso descargo por la indignante situación que se vive en Curicó.

«Salí a buscar verduras. Estamos a cargo de un adulto mayor y tenemos que ser muy responsables. En la mañana me llegaron unas imágenes indignantes, me generaron mucho rechazo. Hay filas de adultos mayores para cobrar su pensión en Curicó y nadie le está diciendo que se cuiden. Algunos son del campo, no ven televisión. ¿Dónde están las autoridades? La gente de Sencillito, del mall…», comenzó el relato de Pancho.

«En primer lugar, van a cobrar una pensión miserable, es indignante», agregó el comunicador.

Muy molesto, Pancho aseguró que “nadie les entrega agua, nadie les entrega nada. Me duele en el alma ver esto, porque son los que más sufren. Algunos están siendo cuidados en sus casa y otros no. Con esto se comprueba una vez más que Santiago en Chile“.

“Algunos me dirán que harás tú. ¿Qué puedo hacer yo? Si no soy una autoridad sanitaria (…) ayer me acosté angustiado, de ver después las noticias. ¿Qué cresta están esperando? ¿Que nos pase esto? Uno siente angustia”, cerró Pancho Saavedra su descargo.