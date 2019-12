Raquel Argandoña se emocionó al hablar del distanciamiento de sus retoños Visiblemente emocionada, Raquel Argandoña comentó con tristeza que esta es la segunda Navidad sin su retoño, pues está distanciado de ella y de Kel.

Este miércoles 25 de diciembre, el matinal ‘Bienvenidos’ tuvo un especial navideño donde se abordó el tema de cuánto tiempo es el que uno dedica a sus seres queridos o cómo eran las Navidades de antes. Ahí la panelista Raquel Argandoña protagonizó un emotivo momento.

En la conversación, Argandoña expresó lo difícil que es en estas fiestas estar alejada de su hijo, Nano Calderón, siendo la segunda Navidad que la panelista no la pasara con su hijo, quien está alejado de ella y su hermana Kel.

La Quintrala comenzó su reflexión diciendo: «Los hijos piensan que nosotros somos invencibles que siempre estaremos y cuando deciden hacer la llamada ya no estamos acá».

También te puede interesar: Patricia Maldonado contó la firme sobre la salida de Raquel Argandoña de su café concert

«Le pasa a muchas familias. Que el hijo no llama, que la mamá quiere hacer una comida, aunque coman lo que sea, pero a una madre le gustaría tener a todo su entorno junto. Entonces le dicen ‘¡ah no! Si va ella yo no voy’, ‘si va este tampoco voy’», mencionó Raquel y añadió: «Entonces, una madre que quiere tener a todos sus polluelos juntos dice ‘odio estas fechas’. No solo a mi, yo creo que a toda la gente le pasa».

Por otro lado, contó que ha hablado con gente sobre esta situación familiar. «Yo he conversado con varias mamás que tienen un poco el mismo caso mío y ellas dicen ‘hay dos formas que podrían reunir a la familia. Que tuviera un accidente gravísimo, porque todos se reunirían en el hospital o en la clínica para saber cuán grave es. Y la otra en mi funeral’», expresó.

Por último, agregó que en ambos casos las madres quieren unir a su familia: «Me encantaría que pasara para que, por lo menos, si yo me voy los hermanos se unan y la familia siga».