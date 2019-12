Diputado Florcita Motuda sacó aplausos por su intervención: «Siempre votaré por el pueblo, conch…» El diputado Florcita Motuda se llevó todos los aplausos en redes sociales, luego de su intervención en el Congreso de apoyo al pueblo.

Esta mañana el diputado del Partido Humanista, Raúl Florcita Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, realizó una intervención en el Congreso en la que expresó su apoyo hacia el pueblo chileno.

«Y les digo, me vista como me vista, ridículo o no ridículo, me salte la reja del congreso, me equivoque, siempre he sido, soy y seré, alguien que vota por el pueblo», expresó al terminar su momento en la Cámara, mientras las personas que veían la sesión, lo aplaudían.

Este discurso que dio Florcita Motuda, en medio de la discusión por la indicación sobre la paridad de género, escaños para pueblos originarios y la participación de independientes en el proceso constituyente, fue parte de su argumentación en apoyo a la moción.

Florcita Motuda tomó como referencia un hecho que había protagonizado anteriormente, donde se difundieron unas imágenes en las que se ve saltando las rejas del Congreso para entrar.

Aquí te dejamos la intervención de Florcita Motuda: