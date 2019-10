«Yo creo que el narco ha permeado también a los políticos» Diputada Maite Orsini lanza incendiarias declaraciones 14 octubre

Durante este lunes, la diputada Maite Orsini estuvo presente en el matinal ‘Muy buenos días’ donde formó parte de un debate sobre seguridad ciudadana. Aquí aseguró que «hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico».

«Yo creo que el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico», dijo la diputada de RD.

A juicio de Maite Orsini, es «gravísimo» que existan «vínculos en la política, en los carabineros, en los militares» con el mudo narco.

«Yo no tengo pruebas. Yo creo que, como hemos visto en Carabineros, los militares que se ha visto han sido financiados por el narcotráfico, políticos en San Ramón, el narcotráfico ha permeado nuestras instituciones mucho más que lo que nosotros podemos ver, y yo me atrevería a decir que, como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego por que no ha permeado el narcotráfico», agregó la parlamentaria.