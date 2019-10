Hombre se fue precioso por tratar de emborrachar a un caimán

Un insólito caso de dio a conocer en el estado de Florida (EE.UU.), donde un sujeto fue detenido luego de intentar emborrachar nada menos que a un caimán.

Se trata de Timothy Kepke, un estadounidense de 27 años y oriundo de la localidad de Hobe Sound, quien el pasado 26 de agosto estaba con su amigo Noah Osborne, de 22 años. Este último fue el que tomó el reptil con sus manos cuando estaba a un costado de una carretera.

No contento con esto, Kepke, quien reconoció que había tomado algunas cervezas, estuvo provocando al animal por bastante tiempo al punto que intentó darle cerveza en la boca.

Esto último fue lo que provocó que el caimán finalmente mordiera a Kepke. Todo el incidente fue grabado en video, el que sirvió de prueba para que la Policía condenara a prisión bajo fianza de 5.000 dólares a los dos involucrados.

Timothy reconoció que había tomado algunas cervezas pero negó que estuviera borracho. Los dos sujetos estaban acompañados por una mujer que confirmó a la Policía lo ocurrido.

