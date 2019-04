Ji-Hu quiere volver a “Resistiré” y estas son las razones 9 abril

Este domingo se mostró en “Resistiré” como el mexicano Erick Sánchez, más conocido como Ji-Hu, renunció al encierro extremo. Su explicación para decirle adiós al reality fue debido a una descompensación que sufrió que lo dejó en la enfermería por toda la noche. Esta decisión afectó sobre todo a Manelyk González, con quien había formado una amistad.

Pese a que la noticia de su renuncia se hizo conocida a mediados de marzo, el desfase que tiene en su emisión el reality, hizo que recién se mostrara este fin de semana. Pero a algunas semanas de su partida, todo parece indicar que el joven ya no está tan seguro de haber dicho adiós a “Resistiré”.

Ya que en una entrevista con La Cuarta, Ji-Hu confesó que: “(Quiero volver) nada más para molestar a Aida y atacar a algunos compañeros. Ya estoy recuperado, sino se hace los molestaré desde afuera”. Y además agregó: “Les mandé un mensajito a los productores, pero no hay respuesta todavía, aunque estaría muy cool volver a crear más caos”.

Eso si, de regresar puede que ya no se encuentre con su gran enemiga, pues la española habría renunciado al encierro la semana pasada, luego de la fuerte discusión que tuvo con Dino Inostroza. La cual terminó con la expulsión del amigo de Alexis Sánchez, por haberla golpeado.

De todas formas, el mexicano aseguró que de volver a reality planea no pasar hambre: “Yo iba en mi plan de resistir, pero nadie quiere gastar nada. Ellos me obligaron a cambiar mi mentalidad, yo no me la pienso pasar en pobrezas”.

Junto con esto añadió: “Cuando me gasto el dinero no lo hago por egoísmo. Tienen que comer, de qué les sirve el premio si van a salir medio muertos. Si fuera por medio millón no nos hubiesen dado un sueldo. Aparte, a mí me encanta el drama”.

Además contó que tiene planeado desenmascarar a uno de los concursantes al interior del encierro, y dio pistas sobre quien se trataría. “1. Es gay; 2. muestra un interés por una chica dentro del encierro, y 3. no es Fede. Al final a mí me vale madre, no es mi tema, pero así nací, chismosa, si me conocen para qué me invitan”.

Finalmente reveló cuál fue la verdadera razón de su salida de “Resistiré”, luego de que en Intrusos se informara que había entrado a un estado de delirio, que incluso lo llevó a “pegarse cabezazos contra la pared del reality”.

“No me golpeé la cabeza, tocaba la puerta con desesperación, pero no fue que me hice daño. El verdadero motivo de mi salida es que traía mi ansiedad controlada y acá no tenía mi medicamento”, dijo. “Nada de lo que se comentó (es cierto), yo estoy perfectamente normal, sólo me daba ansiedad. Una semana adentro es como un mes” aseguró.