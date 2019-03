Clientes de una ferretería chilena llamada “Jani” piden que le cambien el nombre 1 marzo

Varios días han pasado desde la presentación de Jani Dueñas en el Festival de Viña 2019 y los más pesados siguen haciendo pebre a la chiquilla en redes sociales. De hecho, las críticas y burlas han llegado mucho más lejos ya que un grupo de clientes de una ferretería llamada “Jani” en Quilpué han pedido que le cambien el nombre.

Así lo confesó su dueña Ana Rojas al diario La Estrella de Valparaíso, donde señaló que “la historia del nombre es porque yo antes trabajaba con Jaime Pivet, su ex dueño. La ferretería en ese tiempo llevaba su nombre, pero hace 5 años se llama Jani por una abreviatura que yo hice”.

Por otro lado, comentó que desde hace días sus compradores le recomiendan que lo cambie para que no le vaya como le fue a la comediante y sus ventas no peligren: “De pesados me dicen ‘ya poh Jani, sácale la jota y ponle Ani nomás, ya sabes que a la humorista le fue mal’”, finalizó.