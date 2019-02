Perla Ilich explotó y acusó discriminación por vecina de su nueva casa 18 febrero

Como es de costumbre Perla Ilich usó sus redes sociales para desahogarse con una situación que la dejó para adentro y que la hizo explotar: Acusó discriminación por parte de una vecina que vive atrás de su futura casa.

Y es que desde que se alejó de la televisión la ex chica docureality dedica sus días a cuidar a sus retoños y regalonear a su marido, con quien por estos días están construyendo su nuevo hogar. Algo que tiene completamente descompuesta a una mujer de quien no se conocen muchos detalles. Así al menos lo contó Perla a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy viviendo discriminación en una propiedad en la que todavía no estoy viviendo y la que estoy construyendo sola. Una vieja vino a decirme que soy una gitana de mierda, que ella no quiere a una gitana viviendo a las espaldas de su casa”, comenzó escribiendo la joven de 25 años para más tarde agregar: “¿Por qué todavía tenemos discriminación en nuestro país? La discriminación a un gitano que no ha venido a molestar a nadie, solo a vivir tranquilo en su casa con sus hijos. Meten a todos en un mismo saco. Muchas veces la violencia no la ejerce sólo el que te viene a pegar, sino el que viene a insultarte delante de tus hijos”, continuó.

Cabe mencionar que tras este incidente, Perla fue visitada por personal de la municipalidad, quienes la citaron a una reunión para este lunes.

