Sin pelos en la lengua Pancho Saavedra mandó indirecta a animadores de Viña 2019 9 enero

Queda poco para que comience el Festival de Viña del Mar en su versión 2019 con nuevos animadores y casas televisivas. Y hace algunos meses, cuando todavía no se sabía quiénes serían los cabecillas del certamen, Francisco Saavedra comentó que uno de sus sueños es pararse sobre ese escenario. Es por eso, que el rostro de Canal 13 sin pelos en la lengua le mandó una indirecta a Martín Cárcamo y María Luisa Godoy

(También te puede interesar: Rocío Toscano causa polémica con su respuesta sobre el fin de Verdades Ocultas)

“Lo que a mí me gustaría es que los animadores no nos apernemos en los puestos, creo que uno tiene que vivir la experiencia y saber soltar. En el canal hay buenos compañeros y muy buenos animadores y animadoras, pero pienso que los que no hemos tenido la posibilidad de animar Viña la pudiésemos tener, sólo pido que no se apernen”, dijo a La Tercera.

Cabe mencionar que este próximo 10, 11 y 12 de enero el animador de Lugares Que Hablan será el encargado de la conducción del Festival de Las Condes junto a Tonka Tomicic.

¡Ups!