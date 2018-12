“Aún no sé quién soy sin ti”: Leonor Varela recuerda a Matteo a un mes de su partida 19 diciembre

Un mes y dos días han pasado desde que Matteo, hijo de Leonor Varela, dejó este mundo para por fin descansar de la enfermedad degenerativa que lo afectaba desde que nació y que lo tuvo en una constante lucha durante cinco años.

Y como la actriz acostumbra a compartir sus momentos y emociones con las personas que la siguen y la han acompañado en esta difícil etapa, decidió compartir una foto de su pequeño para recordarlo y repetir una vez más, cuanto lo quiere y extraña.

“Ya ha pasado un mes y dos días. Extraño esos ojitos de caramelo que me hablan con el corazón, tu pelo de seda y tu olor de canela y pera fresca. Aún no sé quién soy sin ti. Estoy perdida, pero sé que me llevas por buen rumbo. Como yo te llevé a ti en tu corta vida. Por eso confío en que podremos aprender a vivir sin ti aquí. Por siempre juntos Matteo”, escribió.

Como era de esperarse, sus seguidores no demoraron en enviar mensajes de ánimo, entre los que destacaron algunos como; “aunque te ves sonriente, sé que por dentro se te desgarra el alma”, “desde el cielo te sigue cuidando y protegiendo”, “él vino a la vida para enseñarte algo”, escribieron.