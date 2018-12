Jordi Castell quiere pisar el palito con su peor es ná 16 años menor 11 diciembre

El amor le pegó fuerte a Jordi Castell, ya que luego de la llegada de su pololo Juan Pablo Montt y quien es 16 años menor que él, está pensando seriamente en pisar el palito. Los tortolitos llevan dos años de relación y están completamente enamorados.

Así lo reveló el fotógrafo a Mujer Dínamo, donde reconoció que se proyecta con su peor es ná: “Miro a Juan Pablo y digo ‘no me interesa buscar algo, no me interesa más de lo que ya tengo’, porque tengo un poco lo mejor”. Además, el ex panelista de Primer Plano aseguró que a sus 52 años ya no le queda mucho tiempo para tomar importantes decisiones.

Es por eso, que Jordi cree que el acuerdo de unión cívil junto a Juan Pablo es “la forma responsable de legalizar el amor” y que en una de esas, será él mismo quien se anima a proponérselo.

¡Aww!

Ver esta publicación en Instagram Los turumbos anoche en #jmlxchile @jomalonelondon 📸 x don @edu_angel_photo Una publicación compartida por Jordicastell (@jordicastell) el 30 de Nov de 2018 a las 4:38 PST