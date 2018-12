Bichólogo Alfredo Ugarte se fue en picada contra Daniela Vega y homosexuales 27 diciembre

Poco se sabía hasta hace algunos días de Alfredo Ugarte, quien se hizo conocido en la televisión chilena como El Bichólogo de Morandé Con Compañía y La Ley De La Selva. Sin embargo, reapareció para dar una entrevista al programa Con Las Manos En La Masa de Vía X, donde dejó la grande luego de irse en picada contra Daniela Vega y los homoexuales.

Resulta que el entomólogo además de reconocer que se siente un bicho raro porque está casado hace veinticinco años y tiene siete hijos -algo extraño, según él, para estos días-, señaló que aunque no tiene nada en contra de la actriz nacional, no recibió el Oscar precisamente por su trabajo. “Creo que se exacerbó el hecho de que ella sea un trans. Es por eso que ganó el premio. No por la calidad de la película. Que me perdonen pero eso es lo que yo siento y pienso”, comenzó diciendo.

Más tarde, agregó que “lo que ella tiene es una enfermedad” y que a los homosexuales no hay que darles derechos que no corresponden.

“Una pareja homosexual no debería adoptar un hijo. Creo que todos los niños tienen derecho a recibir la imagen de un padre y la imagen de una madre. De una familia bien constituida, como la regla biológica la establece. Jamás voy a poder reemplazar la imagen de una mujer y tantas otras cosas que solo las mujeres pueden entregar. Por más que me inyecte hormonas, por más que haga lo que sea, nunca voy a ser mujer. Y en la naturaleza la homosexualidad, aunque a todo el grupo gay y toda la ideología gay diga que sí, en la naturaleza la homosexualidad no existe”, finalizó.